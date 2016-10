Lagere school ontruimd na gasgeur

Mathias Mariën

6/10/16 - 13u36 Bron: Eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

Brugge In een lagere school in het centrum van Brugge zijn deze middag 192 leerlingen geëvacueerd nadat een gasgeur werd waargenomen. Het bleek niet te gaan om een gaslek, maar om een storing aan de verwarmingsketel die voor het eerst werd opgestart.

Omstreeks 12.45 uur kreeg de brandweer melding van het probleem in de Middenschool Brugge Centrum. Op dat moment waren 192 leerlingen aan het eten in de refter. Zij werden allemaal geëvacueerd naar de nabijgelegen hogeschool Howest. Alle leerlingen zijn tussen de 5 en 14 jaar.



Verwarmingsketel

De verwarmingsketel in de school werd vandaag voor het eerst opgestart. Daarbij is een storing ontstaan. De vrijgekomen gassen werden geïnterpreteerd als gas, maar bleek dus niet het geval.

