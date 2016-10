Antwerpse 'holbewoner' Piotr in april overleden

PLA - DILA - MVDB

6/10/16 - 12u22 Bron: Gazet van Antwerpen - Eigen berichtgeving

Piotr Koscik woonde jarenlang in een zelf uitgegraven hol in een bos op de Antwerpse Linkeroever. © Dirk Laenen.

Piotr Koscik, de Poolse dakloze die in 2011 in een uitgegraven hol in een bos op de Antwerpse Linkeroever woonde, blijkt in april te zijn overleden. Het nieuws raakte nu pas bekend, zo meldt Gazet van Antwerpen vandaag.

Piotr Koscik kwam 18 jaar geleden naar Antwerpen en kwam aanvankelijk aan de kost als klusjesman. Tot Piotr aan de fles verslaafd geraakte. Hij verloor zijn werk, zijn woning en zijn papieren. Het Antwerpse OCMW stuurde hem wandelen omdat hij dakloos was.



Uiteindelijk dook hij onder in het Sint-Annabos op Linkeroever waar hij in een hol vol schimmels en ratten woonde.Het Laatste Nieuws bracht zijn verhaal kort voor kerst in 2011 toen de brandweer bij een brandje het hol van Piotr ontdekte. De verontwaardiging was groot en veel mensen stonden klaar om de veertiger op te vangen. Op kerstavond 2011 mocht hij zelfs aanschuiven aan de feestdis bij de familie van OCMW-raadslid Marc De Cleene van de gemeente Hove. De Cleene regelde winteropvang, maar toch bleek Piotr met de noorderzon verdwenen. In putje winter was hij naar zijn hol op Linkeroever teruggekeerd.



De metser werd enkele keren naar Polen uitgewezen, maar keerde telkens terug. Hij werd in april op straat gevonden en kwam in het Middelheimziekenhuis terecht, waar hij overleed. Een uitvaart op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof werd afgelast, toen zijn moeder en zus het nieuws van het overlijden vernamen. Zij besloten dat Piotrs lichaam naar zijn geboorteland moest worden gebracht. Een Poolse begrafenisonderneming is vervolgens het stoffelijk overschot komen ophalen.