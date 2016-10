Bernard Wesphael in tranen na vrijspraak: "Ik denk in de eerste plaats aan Véronique"

Door: redactie

6/10/16 - 16u02 Bron: Eigen berichtgeving

Bernard Wesphael is vrijgesproken voor doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton. Dat is zonet voorgelezen in de assisenzaal in Bergen, waar het proces van de Waalse politicus de jongste weken werd gevoerd. Hij barste in tranen uit na het verdict. "Ik denk in de eerste plaats aan Véronique. Zij is er niet meer en dat is hard", was zijn eerste reactie.

Alle experten in de zaak zijn unaniem, zo sprak de voorzitter van het hof, Philippe Morandini: de dood van Pirotton in een hotelkamer in Oostende op 31 oktober 2013 kán veroorzaakt zijn door een cocktail van alcohol en medicijnen die het slachtoffer had ingenomen. Ondanks enkele vreemde elementen in de zaak, kan de jury de schuld van Wesphael niet met zekerheid vaststellen. En daarom gaat hij dus vrijuit.



Emotioneel

Na het voorlezen van het vonnis viel Wesphael zijn advocaten emotioneel in de armen. Hij zag er erg opgelucht uit. Hij is nu een vrij man en mocht de rechtbank gewoon verlaten. Dat heeft hij intussen gedaan.



Aan de uitgang van het gerechtsgebouw - waar een grote persmeute had verzameld - haalde Wesphael uit naar het parket van Brugge, dat hij ervan beschuldigde er alles aan gedaan te hebben om iedereen te laten geloven dat hij schuldig was. Er waren ook woorden voor zijn zoon, Victor. "Ik beschouw hem als mijn eigen kind. Ik hoop dat hij ooit zal erkennen dat ik onschuldig ben", klonk het, "en dat we erin slagen om elkaar terug te vinden en in de armen te sluiten. "



Wat gaat hij nu doen? "Ik ga de draad weer oppikken. Ik heb sterke vrienden rond mij", wist Wesphael nog te zeggen.



Ook dochter Saphia Wesphael - die haar vader aan de uitgang van het gerechtsgebouw in de armen viel - gaf al een korte reactie: "Mijn vader is onschuldig. Ik heb het gezegd en het gerecht heeft het bewezen."



Laatste woord

Bernard Wesphael - medeoprichter van de Franstalige politieke partij Ecolo - had deze morgen het laatste woord gekregen op zijn assisenproces. Hij schreeuwde toen nogmaals zijn onschuld uit en richtte zich tot de familie van het slachtoffer. "Ik begrijp jullie ondraagbaar lijden."



Wesphael wist duidelijk goed wat hij zou zeggen, maar werd wel emotioneel. "Ik hield veel van haar (slachtoffer Véronique Pirotton, red.). Ik zou alles voor haar gedaan hebben om haar te redden. Tot het einde van mijn dagen moet ik leven met twee gedachten. Ten eerste: dat ze er niet meer is, dat ik haar niet meer zal zien. Ten tweede, en het zwaarst om dragen: het lijden van Victor. Ik hield van hem als was het mijn eigen kind."



Jury

"Aan de jury wil ik zeggen dat ik een man met veel fouten ben. Daar bestaat geen twijfel over. Maar gewelddadig ben ik niet. Ik heb een gerust geweten. Ik heb mijn leven besteed aan de strijd tegen geweld. Ik heb mijn vrouw niet aangeraakt, nog geen beetje. Mensen die mij kennen zullen het bevestigen", sprak Wesphael. "Ik wil dat u mij gelooft. Mocht het anders zijn, zou ik mijn advocaten gevraagd hebben anders te pleiten. Waarom neem ik zo'n risico? Simpel: ik kan niet anders pleiten, want ik heb haar niet aangeraakt."



De jury trok zich om 11 uur terug om te beraadslagen. Om 16.30 uur was het verdict klaar en werd het voorgelezen door de voorzitter van het hof.