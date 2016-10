Na de penis, penetratie en anus: affiche van naakte man die in zijn mond urineert

Amaury Michaux

6/10/16 - 12u31 Bron: Eigen berichtgeving

© Marc Baert.

Jette Na de penismuur in Sint-Gillis en de penetratiemuur en anusmuur in Brussel, duikt nu ook in Jette een veelbesproken affiche op van een naakte man die in zijn eigen mond urineert.