"Ik ben een man met veel fouten, maar gewelddadig ben ik niet"

6/10/16 - 11u18 Bron: Belga

Wesphael wist heel goed wat hij wilde zeggen toen het woord aan hem was. © belga.

Zaak Wesphael Bernard Wesphael heeft deze morgen om 10.30 uur het laatste woord gekregen op zijn assisenproces in Bergen. Hij schreeuwde nogmaals zijn onschuld uit en richtte zich tot de familie van het slachtoffer. "Ik begrijp jullie ondraagbaar lijden."

Wesphael wist duidelijk goed wat hij zou zeggen, maar werd wel emotioneel. "Ik hield heel veel van haar (slachtoffer Véronique Pirotton, red.). Ik zou alles voor haar gedaan hebben om haar te redden. Tot het einde van mijn dagen moet ik leven met twee gedachten. Ten eerste: dat ze er niet meer is, dat ik haar niet meer zalzien. Ten tweede, en het zwaarst om dragen: het lijden van Victor (de zoon van het slachtoffer, red.). Ik hield van hem als was het mijn eigen kind. Ik zie hem als mijn derde kind."



"Aan de jury wil ik zeggen dat ik een man met veel fouten ben. Daar bestaat geen twijfel over. Maar gewelddadig ben ik niet. Ik heb een gerust geweten. Ik heb mijn leven besteed aan de strijd tegen geweld. Ik heb mijn vrouw niet aangeraakt, nog geen beetje. Mensen die mij kennen - en er zitten er hier veel in de zaal - zullen het bevestigen", sprak Wesphael. "Ik wil dat u mij gelooft. Mocht het anders zijn, zou ik mijn advocaten gevraagd hebben anders te pleiten. Waarom neem ik zo'n risico? Simpel: ik kan niet anders pleiten, want ik heb haar niet aangeraakt."