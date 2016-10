82 jaar, maar hij leert toch internetbankieren

Door: BCL - redactie

6/10/16 - 11u03 Bron: Eigen berichtgeving - VRT

© anp.

video Nu ING van plan is in heel wat Vlaamse gemeenten het vertrouwde bankkantoor te sluiten, moeten ook oudere mensen zich stilaan wagen aan internetbankieren. De 82-jarige Karel Vanfleteren gaf deze week het goede voorbeeld en volgde een cursus internetbankieren in Oostende.

Vanaf zaterdag 8 oktober gaat de Digitale Week van start. Voor veel senioren een ideaal moment om de sprong te wagen en het internetbankieren onder de knie te krijgen. Want nu het beroep van bankdirecteur bedreigd wordt en heel wat loketten binnenkort allicht de deuren moeten sluiten, moeten ook oudere mensen zich stilaan klaarmaken voor het internet. De 82-jarige Karel Vanfleteren wil de sprong alvast wagen en volgde deze week een cursus internetbankieren in Oostende. "Als we mee willen zijn, moéten we dit wel doen. Eén probleem: veel ouderen willen het gewoon niet proberen."



"Alternatieven zijn er inderdaad amper", zegt Anne Vaderdonckt, hoofdredactrice van Plus Magazine. "De enige oplossing voor hen is: leren, leren, leren. Via de kleinkinderen, de kinderen of een cursus in hun gemeente, bijvoorbeeld. De evolutie bewijst dat het echt de moeite is om daarvoor eens tijd uit te trekken. Al moet je ervoor openstaan. Veel senioren vertrouwen het internet niet, waardoor het een drempel wordt. Ze willen een gezicht kunnen plakken op de persoon die hun geld beheert."



Ook SeniorenNet ziet weinig andere oplossingen. Al heeft oprichter Pascal Vyncke wel een tip: "Misschien overwegen senioren beter om hun bankzaken te regelen via een smartphone of tablet, en niet met een gewone computer. Zo'n bank-app stel je één keer in en daarna is het bijzonder gebruiksvriendelijk op de tablet."