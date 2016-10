Vierde waterlek in enkele maanden in Bisschoppenhoflaan

Patrick Lefelon

6/10/16 - 09u10 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Deurne Een stuk van de Bisschoppenhoflaan in Deurne (Antwerpen) is vanmorgen nog maar eens blank komen te staan. Opnieuw door een breuk in de waterleiding. Het is al de vierde keer sinds deze zomer dat de leiding op onverklaarbare wijze doorbreekt.