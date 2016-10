Politici die mandaten niet aangeven ontspringen de dans

Door: redactie

Meer dan 1.300 politici en topambtenaren hebben tussen 2010 en 2015 geen aangifte gedaan van hun mandaten en bezoldigingen, hoewel de wet dat nadrukkelijk verplicht. Maar in al die jaren heeft dat slechts in één geval tot een dagvaarding geleid. Dat besluit De Tijd uit cijfers die PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

In totaal hebben de parketten tussen 2010 en 2015 91 zaken geopend, maar ruim de helft (56) is intussen zonder gevolg geklasseerd. Op zijn vraag of minister Geens actie wil ondernemen als blijkt dat de vervolging dode letter blijft, kreeg Hedebouw volgens De Tijd geen antwoord.



De krant herinnert er nog aan dat bij de start van de wettelijke verplichting in 2005 wel een hele reeks boetes werd uitgeschreven voor politici en topambtenaren die geen mandatenlijst hadden ingediend. Maar die voorbeeldzaken krijgen intussen dus geen navolging meer.