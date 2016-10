D-day op proces Wesphael: Weduwnaar of moordenaar?

NADINE VAN DER LINDEN

6/10/16 - 08u22

© photo news.

Vandaag wordt een uitspraak verwacht in het spraakmakende assisenproces rond Bernard Wesphael, de Waalse politicus die verdacht wordt van doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton. Onze reporter Nadine Van der Linden volgde van bij de start het proces, waarbij ze verder keek dan de feiten. Dit is wat er voor Wesphael op het spel staat.

De dag waar het om draait. Hoe zou Bernard Wesphael de tijd doorbrengen, tot het 'ja' of 'neen' op de schuldvraag komt? Drie jaar zit hij intussen in de wachtkamer van zijn leven, en straks wordt er op de deur geklopt. Drie jaar staat hij al op een splitsing en vandaag kiest de jury één kant: weduwnaar of moordenaar. In eer en geweten. Naar best vermogen. Ook voor de familie van Véronique Pirotton moeten de komende uren moeilijk zijn. Hoe wacht men op alles wat men verwacht?



Als Wesphael vandaag wordt vrijgesproken, is hij officieel de gewezen echtgenoot van een te vroeg overleden vrouw. Dan mag hij als hij dat zou willen in haar huis wonen en is hij terug mens onder de mensen. Wordt Wesphael veroordeeld, dan betaalt hij meteen met zijn vrijheid. De politicus die een glas wijn 'le pipi de Jésus' vond, krijgt dan water in de kantine. Geen leven in maatpak, maar jaren in plunje. Zou hij 's nachts hebben kunnen slapen, wetende dat de pendel heen en weer zwaait? De stress was hem alleszins aan te zien bij de pleidooien: het kleine lachje dat hem vorige week wel eens ontsnapte bij een grappige anekdote van een getuige, is verdwenen. Ook dochter Saphia leek naar een enge film te kijken toen in de zaal werd gepleit. Angstig. Twaalf mensen bepalen ook háár toekomst, zelfs haar afkomst. Draagt ze het DNA van een parlementair of is ze straks kind van een veroordeelde? Helemaal anders voelt dat.



Soit. De emoties mogen hier niet spelen, het gaat over de feiten. Dit is weliswaar het proces Wesphael, maar het gaat in essentie om Véronique Pirotton. Gestorven op haar 42 op een badkamervloer in Oostende. Een moeder, zus, vriendin en collega die werd gekoesterd en wordt gemist. Een vrouw die twee dagen naar zee vertrok om tot rust te komen. Alles is daarover nu verteld, en geen van de zeven hoofdzonden is gespaard. Onkuisheid, gramschap, afgunst, luiheid: ondanks zijn proper kostuum, is Wesphael regelmatig in zijn blootje gezet. Assisen is: tot op het bot. Advocaten staken vingers in de lucht, juryleden streken bedachtzaam over de kin en een volle zaal luisterde gespannen. Maar als het straks voorbij is, staat het publiek op en gaat een hapje eten. Slechts voor een handvol mensen, aan twee zijden, is dit écht de dag des oordeels. Een einde van wat is geweest, of een begin van wat nog kan zijn. Daarop wachten, hoe doet men dat?



HOE WIL ZIJN ADVOCAAT WESPHAEL VRIJPLEITEN? LEES HET IN HLN PLUS, ONZE ZONE EXCLUSIEF VOOR ABONNEES. PROEF NU VIER WEKEN VOOR SLECHTS 2 EURO.