Klacht wegens racisme tegen asielcentrum Leopoldsburg

6/10/16 - 05u00

Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia opent een dossier rond racisme op de werkvloer van het asielcentrum in Leopoldsburg. De klacht gaat uit van een werknemer van het centrum en is gericht tegen de directie en diverse medewerkers. Die zouden zich racistisch uitlaten tegenover bewoners en personeel.

De klager is een 31-jarige man van Marokkaanse origine, die sinds februari in het centrum werkt. De voorbeelden van racistische uitlatingen die hij aanhaalt, zijn legio. "We hebben al genoeg van die apen in ons land." "Die mensen moet je hard aanpakken en laten zien wie de baas is."



De man, die zijn klacht ook meldde bij het Minderhedenforum, haalt verder aan dat hij tijdens het bidden in de pauze geregeld heeft moeten horen "dat hij weer ging liggen op zijn vliegend tapijt". Unia-woordvoerder Bram Sebrechts zegt dat "de klacht voldoende aanwijzingen bevat voor een onderzoek".



Er zijn gisteren overigens twee nieuwe klachten wegens racisme van twee werkneemsters van het asielcentrum ingediend.



