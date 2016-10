Man die agenten neerstak, is ex-militair, bokser en politiehater

Door: redactie

6/10/16 - 06u30

© HLN.

Hicham Diop, 43 jaar. Een bokser die gediend heeft in het Belgisch ­leger. Dat is de man die gisteren twee politieagenten neerstak in Schaarbeek. Hij heeft zeker ook een verleden in het radicale moslim­milieu, maar of hij gisteren een terreurdaad wilde plegen, is nog niet zeker.