Pas gerenoveerde woning vernield na uit de hand gelopen schoorsteenbrand

Hans Verbeke

6/10/16 - 01u04

video In de Izegemse deelgemeente Emelgem is gisterenavond een pas gerenoveerde woning verloren gegaan bij een uit de hand gelopen schoorsteenbrand. Het huis zou binnenkort verhuurd worden door de eigenaar, een schrijnwerker die het voorbije half jaar ettelijke uren werk heeft gestoken in de opwaardering van de oude woning.