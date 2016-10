Virtual reality nu ook met smaak en geur

Door: redactie

Je de volledige virtuele ervaring geven, niet enkel met zicht, maar ook met geur en smaak. Dat is wat martonderzoeksbureau Haystack nu doet. Ze vinden het niet enkel belangrijk dat mensen zien dat ze bijvoorbeeld op café zitten, smaken en geuren maken de ervaring compleet. Eerst waren de brillen enkel in de wereld van het gamen terug te vinden, maar sinds kort vinden ze ook hun weg in de wereld van de marketing. Echt op café? Alvorens een producent een nieuw product op de markt wil brengen, wordt het uitvoerig getest en smaak- en geurtests maken een essentieel onderdeel uit van dat proces. Hoe kan dit beter dan iemand koffie laten drinken in een echte koffiebar of een nieuw biertje op café. "We zien dat wanneer mensen het met de bril in een realistische setting proeven of rieken, ze het in het echte leven ook sneller lekker zullen vinden", zegt de oprichter van Haystack Ludovic Depoortere.