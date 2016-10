Gerestaureerde luiken Lam Gods vanaf 13 oktober in Sint-Baafskathedraal

Door: redactie

5/10/16 - 23u28 Bron: Belga

Archiefbeeld van de restauratie van het Lam Gods. © Photo News.

Liefhebbers van het mystieke veelluik 'De Aanbidding van het Lam Gods', het vijftiende-eeuwse meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, kunnen de gerestaureerde buitenluiken en lijsten vanaf donderdag 13 oktober terug in de Gentse Sint-Baafskathedraal zien. Dat meldt een reeks restauratiepartners.

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) onderzocht en restaureerde vier jaar lang acht buitenluiken en acht lijsten. De eerste van drie restauratiefasen duurde bijna twee jaar langer dan aanvankelijk gepland en kostte ook bijna dubbel zoveel dan eerst begroot.



In de volgende fase van de publieke restauratie in het Museum voor Schone Kunsten (Gent) wordt het onderste register van het geopende veelluik onder handen genomen. Die panelen zijn ondertussen al naar het MSK verhuisd.



Vanaf volgende week woensdag start in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster ook een nieuwe tijdelijke tentoonstelling, tot 25 mei 2017, over het parcours dat de restaurateurs bij de échte Van Eyck brachten.