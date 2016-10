Geen levenslange contracten meer in Vlaamse sociale huisvesting

Door: redactie

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een decreet goedgekeurd dat komaf maakt met de levenslange contracten in de sociale huisvesting. Het decreet van minister van Wonen Liesbeth Homans moet ook domiciliefraude beter aanpakken en het kooprecht in de sociale woningmarkt beperken.

Voortaan zullen sociale huurders een huurcontract van bepaalde duur krijgen. Nieuwe huurcontracten kunnen na een periode van negen jaar beëindigd worden als het inkomen van de huurder 25 procent of meer boven de inkomensgrens ligt. Er zijn wel uitzonderingen.



Ook wie in een te grote woning woont, kan zijn huurcontract - na het tweemaal weigeren van een passend aanbod binnen een straal van vijf kilometer van de huidige woning - voortaan opgezegd zien. De tijdelijke contracten gelden enkel voor nieuwe huurders. Wel is het zo dat wie vandaag reeds huurt en in een te grote woning woont, binnenkort een onderbezettingsvergoeding zal moeten betalen.



Ook het kooprecht wordt geschrapt. In het oude systeem kon de sociale huurder na vijf jaar zijn woning kopen. Maar iedere verkoop betekent een sociale woning minder op de huurmarkt, terwijl de woning verkocht wordt aan de marktwaarde. De sociale koper kan dus ook op de reguliere markt terecht, luidt de redenering.