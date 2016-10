Discretie alom over begroting na nieuwe dag bilaterales

Door: redactie

5/10/16 - 20u33 Bron: Belga

Het kasteel van Hertoginnedal, waar de begrotingsgesprekken plaatsvinden. © belga.

Begrotingsgesprekken Premier Charles Michel heeft opnieuw een reeks bilaterale contacten gelegd in zijn zoektocht naar een compromis in de begrotingsonderhandelingen. 's Avonds staat nog een gemeenschappelijke vergadering gepland. Over de inhoud van de gesprekken en eventuele vooruitgang heerst discretie.