Door: redactie

5/10/16 - 20u05 Bron: vtmnieuws.be

video

Sporten op kunstgras is mogelijk kankerverwekkend. Bij wrijving of door opname in het bloed, zouden schadelijke stoffen kanker kunnen veroorzaken. Dat blijkt uit een reportage van het Nederlandse reportageprogramma Zembla. Onze collega's van het radionieuws spraken erover met toxicoloog Jan Tytgat.