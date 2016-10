Doodrijder Merel opnieuw veroordeeld voor reeks verkeersinbreuken

Door: redactie

Muhammed Aytekin, de 21-jarige man uit Schaarbeek die op 28 oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank opnieuw veroordeeld voor een reeks verkeersinbreuken. Zo kreeg de man onder meer een rijverbod van 10 maanden omdat hij rondreed zonder rijbewijs en al een eerder rijverbod had opgelopen. De feiten dateren van 1 september 2015, net geen twee maanden voor het dodelijk ongeval.