"Staatsveiligheid wil twee keer zoveel personeel"

5/10/16 - 20u01

Nog maar eens vraagt een topman van een veiligheidsdienst meer mensen en middelen in de onderzoekscommissie over de aanslagen van 22 maart. Deze keer Jaak Raes, van de staatsveiligheid. Hij wil minstens een verdubbeling van zijn personeel en veel meer geld in de strijd tegen terreur. De staatsveiligheid verzamelt info over mogelijk terroristen. Belangrijk werk, toch kampt Staatsveiligheid met financiële problemen. De Staatsveiligheid moet het doen met 571 personen en dat is niet genoeg. "De opruim van zwerfvuil in Vlaanderen kost 61 miljoen euro en dat is twintig procent meer dan het budget van Staatsveiligheid." Dat zegt Jaak Raes van de Staatsveiligheid. Sinds de aanslagen in Brussel ging het budget van staatsveiligheid al omhoog, maar volgens de topman veel te traag.