Pokémonoverlast in havendorpje Lillo lijkt achter de rug

Door: redactie

5/10/16 - 19u05 Bron: Belga

Taferelen die in Lillo tot het verleden lijken te behoren: honderden Pokémonjagers overspoelen het havendorpje. © belga.

Antwerpen In het Antwerpse havendorpje Lillo lijkt de overrompeling door spelers van Pokémon Go eindelijk achter de rug. Volgens het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) werden er nog geen inbreuken vastgesteld op het sinds zondag van kracht zijnde nachtelijk speelverbod en lijkt het bedrijf achter Pokémon Go eindelijk geluisterd te hebben naar de grieven van stadsbestuur en politie.

Speelverbod

Ook het bedrijf achter Pokémon Go, Niantic, werd aangeschreven. Zij beloofden rekening te houden met de problemen en minder Pokémon te voorzien in Lillo. Omdat daar in de praktijk niets van terecht bleek te komen, besliste de Antwerpse gemeenteraad vorige week om een nachtelijk speelverbod (22 tot 7 uur) voor Pokémon Go in te voeren in Lillo. Dat tijdelijk politiereglement blijft sowieso nog van kracht tot 31 december, laat De Wever weten.



"De Pokémonjagers respecteren het verbod", aldus nog De Wever. "Het wijkteam van Lokale Politie Antwerpen kon tijdens nachtelijke controles nog geen enkele inbreuk vaststellen. Er worden overdag nog wel enkele spelers gespot in het dorp, maar om 22 uur blijkt iedereen vertrokken.