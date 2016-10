Door: redactie

5/10/16 - 19u31 Bron: vtmnieuws.be

video

Het onderzoek naar de steekpartij in Schaarbeek, waarbij deze middag drie agenten gewond raakten, wordt in handen genomen door het federaal parket. "Er zijn redenen om aan te nemen dat het om een terroristische aanslag gaat", zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket aan VTM NIEUWS. De dader is de 43-jarige Belg Hicham D., een ex-militair die contacten had met Syriëstrijders.