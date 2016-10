Stuntrijder (18) onder invloed daagt politie uit

Door: redactie

Bron: Belga

De Collegelaan in Genk. © Google Streetview.

Genk De lokale politie van de zone MidLim heeft vanochtend in de Genkse schoolomgeving een 18-jarige motorrijder uit Houthalen-Helchteren uit het verkeer geplukt. De man was op zijn motorfiets allerlei stunts aan het uithalen.

Hij bracht andere weggebruikers in gevaar en tegelijkertijd daagde hij de politie uit. In de Collegelaan in Genk wist de politie hem te onderscheppen, zo maakte politie MidLim vandaag bekend.



Een motoragent van de politie kon de tiener klemrijden. Hij liet zijn

motorfiets achter en zette het op een lopen. Met de hulp van een leerlingenbegeleider wist de politie hem te klissen. De motorfiets bleek niet ingeschreven en was niet verzekerd. De jongeman zelf beschikte ook niet over het vereiste rijbewijs. Bovendien legde hij een positieve drugstest af.



Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De motorfiets werd getakeld en in beslag genomen.