Cassatieberoep verworpen: 'Mama Jihad' moet terug naar de cel

5/10/16 - 16u57 Bron: Belga

Archiefbeeld van het proces.

terreurdreiging Het cassatieberoep dat Khalid Zerkani en Fatima Aberkan, ook bekend als 'moeder van de jihad' of 'Mama Jihad', hadden ingesteld tegen hun veroordeling door het Brusselse hof van beroep, is verworpen. Dat heeft Belga vernomen van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, persmagistraat van het hof van cassatie. Zerkani en Aberkan waren in april 2016 door het Brusselse hof van beroep allebei veroordeeld tot 15 jaar cel omdat ze op grote schaal Syrië-strijders hadden geronseld en geholpen. Beiden waren beschouwd als leiders van een terroristische organisatie. De 'moeder van de jihad' werd in augustus nog verrassend vrijgelaten.

Khalid Zerkani had zelf vanuit de gevangenis cassatieberoep aangetekend tegen zijn veroordeling. Maar een cassatieberoep moet steeds ondertekend zijn door een advocaat. Dat was bij Zerkani niet het geval, zodat zijn cassatieberoep onontvankelijk was.



De verdediging van Fatima Aberkan had dan weer voorgehouden dat haar recht op een eerlijk proces geschonden was omdat het hof van beroep haar spijtbetuigingen had aangegrepen om een hogere straf op te leggen. De correctionele rechtbank had de vrouw veroordeeld tot 8 jaar cel, maar het hof van beroep had haar verklaringen en spijtbetuigingen als ongeloofwaardig afgedaan en haar om die reden een zwaardere straf opgelegd.



"Door dat te doen, raakt het hof van beroep aan het recht van een verdachte om zijn verdediging te organiseren zoals hij dat zelf het beste vindt", pleitte meester Cedric Moisse, advocaat van Aberkan. "Het argument van het hof van beroep om de straf te verzwaren, is mijns inziens, dan ook niet wettig."



Het hof van cassatie heeft dat argument verworpen.



Fatima Aberkan was na haar veroordeling door het hof van beroep meteen aangehouden maar kwam begin augustus vrij, in afwachting van de behandeling van het cassatieberoep. Nu dat beroep verworpen is, zal de vrouw opnieuw naar de cel moeten. Ze wordt wel niet meteen opgepakt.