Staking bij Record Bank in Gent

Door: redactie

5/10/16 - 16u30 Bron: vtmnieuws.be

In het administratief centrum van Record Bank op het Gentse Zuid hebben deze namiddag ruim honderd personeelsleden een uur lang het werk neer omwille van de onzekerheid over de integratie bij ING en de geplande afvloeiingen nadien. Het is een eerste prikactie van het personeel bij Record Bank, zegt Kristof Vergauwen (BBTK) in naam van het gezamenlijk vakbondsfront "Dit is een signaal voor de ongerustheid die er op vandaag is bij het personeel, men is zeer onzeker over de toekomst", zegt Vergauwen. "524 mensen zullen overgeplaatst worden naar ING, het overige personeel zal verspreid worden over verschillende delen van het bedrijf, met mogelijks nog een outsourcingsdossier." Het personeel zal vrijdag ook deelnemen aan een actie bij de hoofdzetel van ING op de Brusselse Marnixlaan. De vakbonden wijzen er nog op dat er in de meeste kantoren van Record Bank met zelfstandigen gewerkt wordt.