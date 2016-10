Oproep tot partycrash privéfeest op Gentse Graslei

Door: redactie

Op Facebook wordt opgeroepen het privéfeest op de Graslei te crashen "omdat Gent van ons is". © Facebook.

De Gentse Graslei, het brandpunt van het toeristische centrum langs de middeleeuwse haven van Gent, wordt tien dagen lang ingenomen voor een privéfeest van projectontwikkelaar MG Real Estate. Die geeft een walking dinner voor 500 gasten in een grote drijvende tent om de renovatie van het postgebouw te vieren. Dat meldt Het Nieuwsblad. Die privatisering van de toeristische trekpleister kost nog geen 1.500 euro en dat schiet velen in het verkeerde keelgat. Op Facebook roepen mensen uit kringen van NuitDebout en de Piratenpartij op om morgen het feest te gaan 'crashen'. "Gent is van ons", zo klinkt het.