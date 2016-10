Bestelwagen rijdt in op vrachtwagen: "Die man heeft veel geluk gehad"

Bart Boterman

5/10/16 - 16u28 Bron: Eigen berichtgeving

video Op de E40 in Adinkerke richting Calais gebeurde rond 15 uur een zwaar ongeval. Een bestelwagen reed er in op een vrachtwagen. De volledige rechterkant van de bestelwagen werd opengereten. Als bij wonder raakte niemand gewond.