Door: redactie

5/10/16 - 15u34 Bron: vtmnieuws.be

Nu zaterdag is het de allereerste Cybathlon, de Olympische Spelen voor cyberatleten. De deelnemers zijn allemaal atleten met een robotprothese. Ze moeten zich onder andere meten in het zo goed en zo snel mogelijk een helling oplopen of gaan zitten. Alledaagse dingen die zeer moeilijk zijn voor iemand met een prothese. Het roboticateam van de VUB verdedigt ons land.