Ruim 100 personeelsleden Record Bank Gent leggen uur lang werk neer: "Signaal voor ongerustheid over toekomst"

Herstructurering ING In het administratief centrum van Record Bank op het Gentse Zuid legden vanmiddag ruim honderd personeelsleden een uur lang het werk neer omwille van de onzekerheid over de integratie bij ING en de geplande afvloeiingen nadien. Het is een eerste prikactie van het personeel bij Record Bank, zegt Kristof Vergauwen (BBTK), namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.

"Dit is een signaal voor de ongerustheid die er op vandaag is bij het personeel, men is zeer onzeker over de toekomst", zegt Vergauwen. "524 mensen zullen overgeplaatst worden naar ING, het overige personeel zal verspreid worden over verschillende delen van het bedrijf, met mogelijks nog een outsourcingsdossier."



Twee processen

Vergauwen zegt voorts dat het personeel door twee processen moet, wat de zaak complex maakt. "Enerzijds worden ze overgezet naar een andere werkgever", klinkt het, verwijzende naar de integratie van Record Bank binnen ING. "Op het moment dat ze bij de nieuwe wergkever zijn, dan nog zijn ze niet zeker van de toekomst".



Confrontatie

De vakbonden verwachten vanaf volgende week meer duidelijkheid over de toekomst van het personeel bij Record Bank. "Het is duidelijk dat de knoop hard is doorgehakt waardoor men afstevent naar een confrontatie met het personeel", aldus nog Vergauwen. Het personeel zal vrijdag alvast deelnemen aan een actie bij de hoofdzetel van ING op de Brusselse Marnixlaan.



