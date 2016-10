Militaire inlichtingendienst "had geen essentiële info die aanslagen had kunnen verhinderen"

Door: redactie

5/10/16 - 15u23 Bron: Belga

Eddy Testelmans getuigde vandaag in de onderzoekscommissie naar de aanslagen. © photo news.

Onderzoekscommissie De militaire inlichtingendienst ADIV - die onder meer een twintigtal IS-strijders opvolgt in Syrië en Irak - had voor 22 maart geen "essentiële informatie" in handen die de aanslagen in Brussel en Zaventem had kunnen verhinderen of voorzien. Dat heeft topman Eddy Testelmans gezegd in de parlementaire onderzoekscommissie.

'Ik meen te weten, op basis van de informatie die ik heb, dat we voor 22 maart niet in het bezit waren van essentiële informatie die de feiten van 22 maart hadden kunnen verhinderen of voorzien' Eddy Testelmans "Ik meen te weten, op basis van de informatie die ik heb, dat we voor 22 maart niet in het bezit waren van essentiële informatie die de feiten van 22 maart hadden kunnen verhinderen of voorzien", zei Testelmans. De luitenant-generaal benadrukte evenwel dat het Comité I - dat de inlichtingendiensten controleert - momenteel een toezichtsonderzoek voert naar de informatie die bij de verschillende diensten voorhanden was in aanloop naar de aanslagen. Meer details wilde hij dus niet kwijt.



Het is simpelweg "enorm moeilijk" om terreurgroep IS op te volgen. "Daesh (IS, nvdr) blijft uitermate complex en adaptief", verduidelijkte Testelmans. Bovendien laten jihadisten zich nog veel moeilijker als bron rekruteren dan bijvoorbeeld het geval is in criminele milieus. "De controles van Daesh zijn draconisch en vaak missen ze de klassieke motieven - financieel of ideologisch - om met ons samen te werken."

Bronnen zijn "niet optimaal" De ADIV-topman is dus niet helemaal tevreden over de bronnen waarover de dienst beschikt. "Nog niet optimaal om afdoende te beantwoorden aan de verwachtingen die we stellen", zo formuleerde hij het. Het rekruteren van bronnen is sowieso geen sinecure en het kan zes maanden tot drie jaar duren voor een contact echt gebruikt kan worden als bron.



Niettemin heeft ADIV volgens Testelmans gedaan wat het kon rond terrorisme en extremisme. "Perfectie is niet van deze wereld, maar ik blijf erbij dat de dienst zich tijdig heeft aangepast en gedaan heeft wat hij moest doen met de middelen waarover hij beschikte", zo vatte de luitenant-generaal samen.

'Er is geen onenigheid of divergentie van ideeën tussen mij en (topman van de Staatsveiligheid) Jaak Raes' Eddy Testelmans Volgens Testelmans verloopt ook de samenwerking met de Staatsveiligheid, OCAD en de federale politie intussen erg goed. "Er is geen onenigheid of divergentie van ideeën tussen mij en (topman van de Staatsveiligheid) Jaak Raes. We zien en horen elkaar zowat wekelijks", klonk het.



Waar de uitwisseling van informatie vroeger soms stroef ging, loopt dat intussen goed, vervolgde Testelmans. Volgens hem is de cultuuromslag intussen gemaakt. "De 'need to share' hebben we, de 'duty to share' is er en de 'willingness to share' is er ook." En er wordt volop gewerkt aan meer toegang tot elkaars databanken.

Kanttekeningen Kamerlid Stefaan Van Hecke plaatste echter kanttekeningen bij een en ander, zwaaiend met het rapport van het Comité I waarin onder meer sprake is van problemen met het informatiebeheer. Analisten zouden soms informatie opslaan in eigen boomstructuren op hun eigen computers waartoe enkel zij toegang hebben. "Hoe kan u dan garanderen dat ADIV het juiste antwoord geeft als er vragen komen van andere diensten", aldus Van Hecke.



"We zijn ons bewust van het probleem en van de ernst van het probleem", reageerde Testelmans. Hij nuanceerde echter ook. "Het is niet omdat informatie wordt opgeslagen bij een analist dat het niet te vinden is in de database, die directe lijn mag je niet trekken." Bovendien plant ADIV de aanwerving van documentalisten, om te zorgen dat alle informatie snel en correct in de databanken terechtkomt.