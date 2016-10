Sint-Joost-ten-Node voert vierdagenwerkweek in

Door: redactie

5/10/16

Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir. © belga.

Sint-Joost-ten-Node De gemeenteraad van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft een opmerkelijke beslissing genomen. Het personeel moet er binnenkort geen vijf, maar vier dagen per week werken. De werknemers behouden wel hun loon en de taakjes die blijven liggen, worden opgeknapt door werklozen. Wie het project zal bekostigen, is nog niet duidelijk.

De gemeenteraad van de armste gemeente van België keurde het voorstel, dat aanvankelijk door Elio Di Rupo werd gelanceerd, maandagavond goed. Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir (PS), verwijst naar de recente ontslagen bij ING: "Het drama van het verlies van 3.500 banen bij ING, samen met de 8.500 andere jobs die sinds begin 2016 zijn opgeofferd voor de winsten van multinationals, herinnert ons eraan dat we moeten werken aan een maatschappelijk project waarbij de werknemers, de kwaliteit van hun werk en hun persoonlijk welzijn het hart vormen van onze bezorgdheden. Daarom betekent het debat over de vierdagenwerkweek en de herverdeling van de werktijd een reële vooruitgang." De nieuwe maatregel voorziet dat extra personeel - werklozen - de vrijgekomen uren opvullen.



De vraag is maar wie dit zal bekostigen. De meerderheid in Sint-Joost (PS, cdH en sp.a) benadrukt alvast dat de gemeentefinanciën niet de hoogte zullen ingaan. Kir hoopt de federale overheid te kunnen overtuigen in dit project mee te stappen. Het is maar zeer vraag of de regering daarin zal meegaan.