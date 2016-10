Bestuurder komt om na klap tegen boom

Bart Boterman

5/10/16 - 15u03 Bron: Eigen berichtgeving

Nieuwekerke Langs de Seulestraat in Nieuwkerke (Heuvelland) is deze namiddag omstreeks 13 uur de bestuurder van een wagen met Franse nummerplaat om het leven gekomen.

De man reed in de richting van Frankrijk toen het ter hoogte van het huisnummer 142 fout liep. Hij belandde tegen een elektriciteitspaal en daarna tegen een boom. De klap was bijzonder hevig, de motor van het voertuig belandde in de tuin van een woning in de straat. De bestuurder was op slag dood. De politie is nog op zoek naar de identiteit van de man, wellicht gaat het om een Fransman die in de buurt werkte.



Overdreven snelheid

Zolang de identiteit van het slachtoffer niet gekend is, is de Seulestraat afgesloten voor het verkeer. Wellicht ligt de oorzaak van het ongeval bij overdreven snelheid.