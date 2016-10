25 jaar cel gevorderd voor moord op zus: "Hij kon stoppen, maar bleef maar nieuwe messen halen om haar verder af te maken"

Door: redactie

gerecht Voor de correctionele rechtbank van Mechelen wordt vandaag de moordzaak tegen Bjorn V. behandeld. Hij wordt ervan verdacht zijn zus Cindy te hebben vermoord, maar zegt zich niets meer van de feiten te herinneren. Doordat een getuige hem zag vertrekken op de plaats van de feiten met bebloede armen en T-shirt vermoedt hij wel dat hij de dader moet zijn. De eerste behandeling van de moordzaak voor de correctionele rechtbank in Mechelen is meteen een zeer emotionele zaak: op de beklaagdenbank zit de 29-jarige Bjorn V., op de banken van de burgerlijke partijen zijn ouders en zus, maar ook twee ex-partners en de twee kinderen van slachtoffer Cindy V.

Vijf messen en één schaar "Er zijn twee messen afgebroken. Hij had dus kunnen stoppen, maar hij bleef nieuwe messen halen om haar verder af te maken" De man wordt beschuldigd van moord en er werd een gevangenisstraf van 25 jaar tegen hem gevorderd. "Er is duidelijk sprake van opzettelijke doding", aldus advocaat-generaal Björn Backx.



"Er was een grote chaos in de woning, er werden vijf messen en één schaar gebruikt, hier is sprake van het afslachten van een medemens. Bovendien was er voorbedachtheid: de man heeft meerdere messen gebruikt, er zijn er twee afgebroken dus hij had kunnen stoppen maar hij bleef nieuwe messen halen om haar verder af te maken."

42 messteken "Ik had een schaar vast en kon mezelf niet inhouden om te steken" Op 10 september 2014 werd Cindy in haar huis in Heist-op-den-Berg om het leven gebracht met 42 messteken, er kon geen hulp meer baten op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Een buurman die broer Bjorn had zien vertrekken met een bebloed T-shirt en bebloede armen, meldde dit snel aan de politie. De man werd aangetroffen in de tuin van zijn ouders maar ontkende elke betrokkenheid.



Later verklaarde hij dat hij wellicht toch betrokken was, maar zich niets van de feiten meer herinnerde. In de loop van het onderzoek veranderde hij vaak zijn verklaring. "Ik had gedronken en ben in slaap gevallen", zei hij woensdag voor de rechtbank, toen hij zijn laatste verklaring van 15 juni 2015 herhaalde. "Ik had een schaar vast en kon mezelf niet inhouden om te steken. Ik kwam tot het besef dat dit verkeerd was, het was niet mijn bedoeling."

Gekrijs, dan lange stilte "Naast 42 messteken had ze ook een gebroken neus, een gebroken onderkaak, gescheurde lippen en verschillende blauwe plekken, vermoedelijk afweerwonden. In haar hals werd een bebloed voetspoor aangetroffen dat overeenkwam met de schoenen van Bjorn V, wat erop wijst dat hij haar met de voeten stampen toediende" Volgens het openbaar ministerie is er geen twijfel over de schuld van Bjorn V. Buren hoorden Cindy ijselijk krijsen en daarna viel een lange stilte. Kort nadien vertrok Bjorn V. met bebloed T-shirt uit het huis en werd het slachtoffer gevonden.



"Op de gebruikte messen werden DNA-sporen van zowel Cindy als Bjorn aangetroffen. Hij beweert dat Cindy zichzelf verwondde en hij wilde tussenkomen, maar Bjorn V had zelf maar zeer beperkte kwetsuren terwijl zijn zus zeer zwaar toegetakeld was."



"Naast 42 messteken had ze ook een gebroken neus, een gebroken onderkaak, gescheurde lippen en verschillende blauwe plekken, vermoedelijk afweerwonden. In haar hals werd een bebloed voetspoor aangetroffen dat overeenkwam met de schoenen van Bjorn V, wat erop wijst dat hij haar met de voeten stampen toediende."



Zowel slachtoffer als beklaagde waren onder invloed van alcohol, na verschillende biertjes hadden ze samen een fles whiskey leeggedronken. Bjorn V. had relatieproblemen en mogelijk was de trigger voor de moord het feit dat zijn zus steeds duidelijk haar mening zei, zeker als ze gedronken had, en ze hem een boodschap gaf die hij niet wilde horen. De alcohol, in combinatie met sociale problemen, borderline en de zwakbegaafdheid van Bjorn V. was mogelijk de reden waarom bij hem de stoppen doorsloegen.

Ex-partners en kinderen "Onze cliënten willen vooral weten waarom hun moeder werd vermoord" Op het moordproces tegen Bjorn V. dat voor de correctionele rechtbank van Mechelen wordt gevoerd, hebben twee ex-partners en hun kinderen bij slachtoffer Cindy V. zich burgerlijke partij gesteld. Ze werden vertegenwoordigd door hun advocaten. Samen vragen ze 95.000 euro schadevergoeding. Cindy V. had twee kinderen, een zoon en een dochter, bij twee verschillende ex-partners. Haar inmiddels 19-jarige zoon en zijn vader stelden zich burgerlijke partij, net zoals haar inmiddels 10-jarige dochter en haar vader.



"Onze cliënten willen vooral weten waarom hun moeder werd vermoord", klonk het bij hun advocaten. "Er is geen twijfel over wie verantwoordelijk is, maar toch schuift hij elke verantwoordelijkheid van zich af. Hij weet nog perfect wat er toen is gebeurd, behalve op de cruciale momenten. Hij heeft doelbewust gestoken, maar liefst 42 keer."