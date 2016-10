"Ik heb geen zin in Cassatie, ik wil de vrijspraak voor Wesphael"

Door: redactie

Ook al zegt hij dat het niet de bedoeling was, advocaat Jean-Philippe Mayence zette toch aardig wat druk op de jury tijdens zijn pleidooi. Hij wees erop dat in geval van twijfel zijn cliënt Bernard Wesphael vrijgesproken moet worden. En hij haalde nog eens uit naar een "schandalige" meeting voor aanvang van het proces. "Ik heb geen zin in Cassatie, ik wil de vrijspraak", klonk het.

Mayence, een grote naam in de Franstalige advocatuur, kwam goed op dreef na een rustige start. Op een bepaald moment richtte hij zich zeer rechtstreeks tot de jury. "U zal een onomkeerbare beslissing nemen", zei hij. "Van zodra er twijfel is, moet dat in het voordeel van de beschuldigde uitdraaien. Dat is geen keuze. Als de hypothese van intoxicatie effectief kan kloppen, dan is de beslissing eigenlijk een feit. Dan moet u neen antwoorden op de vraag of Wesphael schuldig is aan doodslag."



En, zo benadrukte Mayence vervolgens, de beslissing moet ook nog juist gemotiveerd worden. Om een "neen" te motiveren, volstaat het volgens de advocaat om te zeggen dat het niet uitgesloten is dat Pirotton omkwam door een zelfmoord of een ongeval. "Ik heb zelf geen enkele twijfel", zei de advocaat.



Vervolgens uitte Mayence nog eens zijn ongenoegen over een vergadering die voor aanvang van het assisenproces plaatsvond, zonder de verdediging. Die meeting diende om "praktische afspraken te maken", zo kreeg de jury in de eerste week van het proces al te horen. "Een absoluut schandaal is dat", foeterde Mayence. "De onderzoeksrechter, de politie en de experts waren erbij en daar is geen PV van gemaakt. Maar ik heb geen zin om naar Cassatie te stappen. Ik wil de vrijspraak."



"Bernard is een man van principes"

Mayence benadrukte daarnaast ook dat Wesphael niet in staat is om een rol te spelen. "Ik heb een gebroken man gezien toen ik hem de eerste keer bezocht in de gevangenis van Brugge (...) Ik ga eerlijk zijn: nadat mijn collega en ik het dossier hadden gelezen, hebben we aan Bernard Wesphael duidelijk gemaakt dat we een goede uitkomst van dit proces konden verzekeren, zelfs als hij schuldig zou hebben gepleit. En weet u wat hij antwoordde: 'Neen, geen sprake van'", aldus Mayence. "We hebben hem toen gevraagd of hij wist wat de gevolgen konden zijn als hij onschuldig pleitte. Hij antwoordde affirmatief. Wel dames en heren van de jury: dat is eerlijkheid. Bernard Wesphael is een man van principes".

"Waarom geen sporen op het tapijt?"

Tom Bauwens, de andere advocaat van Wesphael, had eerder al geprobeerd om in twaalf punten de hypotheses van de nabestaanden en van de advocaat-generaal onderuit te halen.



"In beide hypotheses wordt Véronique Pirotton naar de badkamer gesleurd. Waarom zijn er dan geen sporen op dat tapijt? En waarom zijn er geen sporen van dat tapijt op het lichaam van Pirotton?", vroeg hij aan de juryleden. Bauwens vroeg zich ook af waarom er wel mascara op twintig centimeter hoogte gevonden werd op een kast, maar dat daarvan niets teruggevonden werd op het gezicht van Pirotton.



"Dit is minimalisme"

"En bovendien: hoe is het mogelijk dat er amper sporen van geweld aangetroffen werden op het lichaam van Bernard Wesphael als hij haar verstikt zou hebben?", aldus nog Bauwens. De wonde op zijn pols deed hij af als "miniem". "En waarom zijn er tijdens de verstikking dan geen sporen van Pirotton op Wesphael terechtgekomen en omgekeerd, waarom zijn er op zijn hemd dan geen sporen van Pirotton aangetroffen?"



Over de wanorde in de hotelkamer was Bauwens duidelijk. "Als ik de foto's van de hotelkamer zie en vergelijk met de foto's van bij Bernard Wesphael thuis, dan is dit minimalisme hoor", klonk het.



Bauwens vergeleek het zelfs met zijn hotelkamer in Bergen: "Ik zit hier nu bijna drie weken voor dit proces: als u op dit moment naar mijn hotelkamer komt kijken, wel, dan kan ik u verzekeren dat het er daar uitziet als een oorlogsscène", benadrukte de advocaat.



"Geen Vlaams pragmatisme, maar realiteit"

Bauwens vroeg zich voorts af waarom de verwondingen op het hoofd van Pirotton volgens het openbaar ministerie veroorzaakt werden door de verstikking. "Maar als mevrouw Pirotton dan volgens hen op het bed verstikt werd, hoe legt men die verwondingen op het hoofd dan uit? Daar ligt toch een matras? Dit is geen Vlaams pragmatisme, maar realiteit", zo had Bauwens nog een steek in petto voor advocaat Smessaert van de burgerlijke partijen. Die had gisteren verschillende keren zijn Vlaams gezond verstand ingeroepen.



De advocaat liet de jury ook een foto zien van het hoofdkussen dat gebruikt zou zijn om Pirotton te verstikken. "Ziet dit eruit als een kussen dat daarvoor gebruikt is? Ik denk het niet."



"Dat lijkt me duidelijk"

Bauwens legde ook nog uit dat hij het vreemd vond dat er geen vezels gevonden werden op de plastic zak die gebruikt zou zijn om Pirotton te verstikken, en waarom er geen andere sporen dan speeksel en mascara aangetroffen werden op die plastic zak. Bauwens probeerde ook de tijdslijn van de openbaar aanklager onderuit te halen door te spelen met uren en getuigenissen van de andere hotelgasten.



Ten slotte citeerde Bauwens nog uit het rapport van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek. "'We kunnen de verstikking niet uitleggen met het hoofdkussen, omdat er maar twee vezels gevonden zijn in de mond van Pirotton'. Dat lijkt me duidelijk", zo sloot hij af. © photo news.