Noordstation en gebouw Brussels parket weer open na bomalarm

Door: redactie

5/10/16 - 13u54 Bron: Belga, VTM Nieuws, Eigen berichtgeving

video Zowel het Brusselse Noordstation als het Portalisgebouw, waar het Brusselse parket huist, zijn weer vrijgegeven na een bomalarm. Dat meldt persagentschap Belga. Een zoekactie in het Poartalisgebouw heeft niets opgeleverd.

© Belga. © Belga.

Het station Brussel-Noord is vrijdag rond 14.40 uur opnieuw vrijgegeven, nadat het ongeveer een uur eerder ontruimd was. Het hele treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuid-as lag daardoor stil. De treinen werden opgehouden in de buurt van het Brusselse Noord- of Zuid-station. Ook de tramlijnen 3, 4, 25 en 55 van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB waren onderbroken.



Avondspits

NMBS-woordvoerder Bart Crols laat weten dat het treinverkeer nu weer zal hernemen. "Maar omdat de treinen meer dan een uur lang werden opgehouden, zal dat wel met een aanzienlijke vertraging zijn", zo klinkt het.

"Ook tijdens de avondspits zal er nog hinder zijn", klinkt het ook bij spoornetbeheerder Infrabel. "Omdat een op de drie treinen door die Noord-Zuid-verbinding moet, zal het effect voelbaar zijn in heel het land", zegt woordvoerder Thomas Baeken.



Ook in het het Portalisgebouw aan het Brusselse Poelaertplein, waar het Brusselse parket huist, was een bomalarm van kracht. Dat gebouw werd eveneens ontruimd, maar werd al omstreeks 14.20 uur weer vrijgegeven. Een zoekactie had niets opgeleverd.



Anoniem telefoontje

Volgens VTM Nieuws zou de politie een anoniem telefoontje hebben ontvangen waarin werd gezegd dat er een bom zou ontploffen in het Noordstation en het Brusselse parket. De politie neemt dergelijke meldingen zeer serieus en zou onmiddellijk in actie zijn geschoten. De herkomst van de melding is nog niet bekend.