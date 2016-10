Bijna 24.000 bestuurders geflitst tijdens zesde flitsmarathon

Door: redactie

5/10/16 Bron: Belga

De politie heeft 23.911 bestuurders betrapt op overdreven snelheid tijdens de zesde flitsmarathon van afgelopen maandag. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de federale politie. Van 76 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

De aangekondigde flitsmarathon begon maandagochtend om 6.00 uur en duurde 24 uur. De politie zette 578 agenten en 906 mobiele radars in. Daarnaast werd ook een beroep gedaan op de bestaande vaste flitspalen en trajectcontroles.



Met de mobiele flitspalen werden in totaal 415.065 voertuigen gecontroleerd. Daarbij stelde de politie 23.911 snelheidsovertredingen (5,76 procent) vast. De vaste radars flitsten op hun beurt nog eens 4.466 bestuurders, maar dat cijfer is nog niet volledig. Ook de resultaten van de trajectcontroles moeten nog worden verwerkt.



6 procent

De resultaten liggen in de lijn van de vorige flitsmarathon, die in april van dit jaar plaatsvond. Toen reed 6 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. Er werden deze keer wel beduidend minder rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken: in april waren dat er nog 158, nu maar 76.



Doel

Doel van de actie was om de veiligheid op de Belgische wegen te verbeteren en het aantal slachtoffers van ongevallen te verminderen door bestuurders aan te sporen hun snelheid te matigen.