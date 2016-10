Door: redactie

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, denkt in zijn nieuw boek openlijk na over een mogelijk nieuw kerkelijk ritueel voor holebikoppels en koppels die ongehuwd samenwonen. Dat is een naar kerkelijke normen erg progressief idee. Dat blijkt uit een artikel in Kerk & Leven op basis van het boek, dat volgende week verschijnt.