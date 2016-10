Twee agenten met mes aangevallen in Schaarbeek

Door: redactie

5/10/16 - 13u06

© Foto Marc Baert.

In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee politieagenten gewond geraakt bij een steekpartij. De aanval vond kort voor de middag plaats tijdens een politiecontrole aan de Lambermontlaan. Een agent werd met een mes in de hals gestoken, de andere raakte gewond aan de buik. Het duo werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De verdachte werd neergeschoten door de politie. Hij raakte gewond aan het been.



Meer informatie over de omstandigheden van het incident ontbreekt voorlopig.



