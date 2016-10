Twee agenten met mes aangevallen in Schaarbeek: "Mogelijk een terreurdaad"

Door: redactie

5/10/16 - 13u06

video In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee politieagenten gewond geraakt bij een steekpartij. De aanval had kort voor de middag plaats tijdens een politiecontrole aan de Lambermontlaan. Het federaal parket bevestigt dat het mogelijk om een daad van terreur gaat.

Collega @KatrienSaelens staat aan de plek waar twee agenten neergestoken werden. Dit is wat ze nu weet. pic.twitter.com/je4GNbhOYE — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) Wed Oct 05 00:00:00 MEST 2016

Een agent werd met een mes in de hals gestoken, de andere raakte gewond in de buikstreek. Het duo werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Een derde agent liep een gebroken neus op.



Volgens de politie vond de steekpartij plaats op de Lambermontlaan toen een politiepatrouille een man wou controleren. Die haalde daarop naar de agenten uit met een mes en ging vervolgens op de loop. Een andere patrouille kon de man intercepteren maar die verzette zich tegen zijn arrestatie. Daarbij kreeg één agent een klap in het aangezicht, waardoor hij een neusbreuk opliep. De politie loste ook één schot, dat de aanvaller in het been raakte.



Over de identiteit van de dader of zijn motief is nog niets bekend. Ook de precieze omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk.