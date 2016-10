Marco Mariotti

5/10/16 - 12u12 Bron: Eigen berichtgeving

Tongeren In de Paardsweidestraat in Koninksem bij Tongeren brak deze voormiddag brand uit.

Een nieuwbouw, opgetrokken uit een houten constructie, werd volledig in de as gelegd. Brandweer Tongeren heeft het vuur onder controle. De ravage is enorm.