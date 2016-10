Drie gewonden bij zwaar ongeval

Jelle Houwen

Alveringem Op het kruispunt De Nieuwe Herberg in Alveringem aan de N8 Veurne-Ieper gebeurde deze ochtend om 7 uur een zwaar ongeval. Er vielen drie gewonden.

Een wagen die vanuit de ondergeschikte landweg kwam reed op het kruispunt rechtdoor en werd in de flank gegrepen door een auto die richting Veurne reed. Beide wagens werden door de zware klap weg geslingerd en kwamen in een weide terecht. In de ene auto vielen twee lichtgewonden. De andere wagen kwam tot stilstand op de flank in de weide. De brandweer van Veurne kwam ter plaatse om die auto open te knippen en de geknelde bestuurder te bevrijden. De vrouw werd met zware verwondingen en na verzorging door de MUG-arts naar het ziekenhuis gebracht.



Dodelijk ongeval

Door het ongeval was er deze ochtend anderhalf uur verkeershinder op de drukke N8. Het verkeer moest beurtelings passeren. In het verleden gebeurden al veel ongevallen op het kruispunt, zelfs al met dodelijke afloop.