Naar je werk fietsen kan levensgevaarlijk zijn. Dat bewijst dit filmpje

5/10/16 - 10u30 Bron: YouTube, vtm

video Naar je werk of naar school fietsen doe je duidelijk op risico van eigen leven in ons land, zo blijkt uit een filmpje dat Andy Claeskens gisteren op YouTube postte. Vrachtwagens die op het fietspad geparkeerd staan, auto's die fietsers de weg afsnijden aan kruispunten en wegen die overwoekerd worden door onkruid, hij werd er allemaal mee geconfronteerd.

Claeskens filmde gedurende enkele maanden zijn tocht naar het werk met een camera op zijn borst en maakte daar een collage van. Hij rijdt elke dag van Scherpenheuvel naar Vilvoorde, waar hij werkt in een bakkerij. De tocht duurt anderhalf uur en wat hij soms ziet als hij op de fiets zit, is ongelofelijk. De beelden zeggen in dit geval alles.