Cafébaas filmt hoe hij zijn seksuele fantasieën botvierde op minderjarigen

5/10/16 - 10u36 Bron: Belga

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een voormalige cafébaas tot 7 jaar cel veroordeeld voor zedenfeiten met minstens twintig minderjarigen. Hij is ook schuldig bevonden aan inbreuken op de drugswetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving.

Jelle C. liet de jongeren zijn grootste fantasieën -zoals anale penetratie met een schroevendraaier- uitvoeren in een kamer boven zijn café. De cafébaas filmde alles en maakte de jongens wijs dat het promofilmpjes waren voor escortopdrachten met knappe rijke vrouwen.



Het werkelijke aantal slachtoffers zou nog veel hoger kunnen liggen. "Veel slachtoffers hebben nooit een aangifte durven doen. Uit schaamte voor de seksuele handelingen die ze hebben moeten uitvoeren", verklaarde openbaar aanklager Patty Broeckx.



De zaak ging aan het rollen in oktober 2014, toen de politie een inval deed in café Obelisk, de toenmalige kroeg van Jelle C. op de Grote Markt in Turnhout. Die inval kwam er na verscheidene meldingen bij de politie over drugsfeestjes en prostitutie in het café. "Alle verhalen die we vooraf als fantasierijk beschouwden, bleken waar te zijn", zei Patty Broeckx. "Hij lokte minderjarige jongens via sms tot bij hem met de belofte dat ze veel geld zouden kunnen verdienen. Hij deed hen geloven dat er bij rijke, knappe, jonge vrouwen veel vraag was naar gasten zoals zij."



Fantasieën

In hun jeugdige naïviteit gingen de meeste tieners mee in het verhaal. Omdat de rijke vrouwen zogezegd eerst wilden weten welk vlees ze in de kuip hadden, moesten de jongens zich eerst bewijzen voor de camera. "Hij filmde de jongens terwijl hij hen allerlei seksuele opdrachten gaf: masturberen, schunnige praat verkopen en kreunen, anale penetratie met onder meer een schroevendraaier,... alle fantasieën van Jelle C. kwamen aan bod", schetste de openbare aanklager het misbruik. Terwijl hij de jongens filmde, lagen er steeds twee vuurwapens naast hem om zijn slachtoffers te imponeren.



Het parket heeft bewijzen voor 75 van zulke camerasessies met twintig slachtoffers. De meeste jongens zijn dus meer dan één keer seksueel misbruikt. "Hij bleef steeds nieuwe diensten vragen en grenzen verleggen. Als de slachtoffers weigerden, dreigde hij ermee de beelden openbaar te maken of aan hun vriendinnen te tonen. Sommige slachtoffers hebben zelfs grof geld betaald om de beelden geheim te houden."



Eén slachtoffer en zijn moeder stelden zich burgerlijke partij. "Onder bedreiging van een vuurwapen moest mijn zoon zich uitkleden en is hij verkracht", getuigt de mama. "Hij heeft nog altijd een trauma en ligt mentaal volledig met zichzelf in de knoop. 's Nachts kan hij niet slapen, waardoor hij in slaap valt op de schoolbanken. Mijn zoon kent nog vele jongens die ook het slachtoffer werden, maar ze zijn allemaal te bang om naar de politie te gaan. Jelle bedreigde hen niet alleen met vuurwapens, maar verkondigde bovendien dat hij banden had met de Albanese maffia. Om er zeker van te zijn dat ze zouden zwijgen en alles zouden doen wat hij vroeg."



Na ruim drie maanden voorhechtenis kwam Jelle C. voorwaardelijk vrij in februari 2015. Twee maanden later begon hij terug net hetzelfde te doen. Dit keer bij hem thuis, zijn café was op dat moment al failliet verklaard. C. is een tweede keer opgepakt. En opnieuw werd hij enkele maanden later voorwaardelijk vrijgelaten. Vervolgens probeerde hij een eerder slachtoffer te verkrachten. "Het recidivegevaar is heel hoog. Een celstraf van zeven jaar is gepast", besloot de aanklager.



Drugsverslaving

Jelle C. gaf de feiten toe, maar hoopte op een voorwaardelijke straf. "Door de stress die de drukte van zijn café met zich meebracht, raakte hij aan de drugs. Die drugsverslaving heeft zijn seksueel probleem getriggerd. Na zijn derde arrestatie is hij naar een afkickcentrum gegaan. Hij is nu clean en sinds hij van de drugs af is, heeft hij geen nieuwe feiten gepleegd. Hij erkent dat hij een probleem heeft en wil zich blijvend laten behandelen voor zijn drugverslaving en seksuele problemen", zei zijn advocate.



Jelle C. zelf nam ook het woord. "Door de drugs zat ik 24 uur op 24 uur in een roes. Ik heb lange tijd niet beseft dat er een probleem was. In het begin heb ik voor mezelf de feiten geminimaliseerd. Daardoor ben ik hervallen na mijn voorwaardelijke vrijlating. Jammer genoeg ook na mijn tweede vrijlating. Pas na mijn derde vrijlating ben ik tot het besef gekomen en ben ik op het rechte pad. Ik was toen een klootzak, maar nu ben ik een ander persoon."



Al was dat rechte pad met een korrel zout te nemen. Zijn voorwaardelijke vrijlating werd in juni terug verstrengd naar elektronisch toezicht omdat hij zich niet aan zijn voorwaarden had gehouden.



Naast de celstraf wordt de cafébaas ook voor 10 jaar uit zijn rechten ontzet en mag hij 10 jaar geen drinkgelegenheid uitbaten. De man moet ook een boete betalen van 24.000 euro.