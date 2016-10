Door: Geert De Rycke

5/10/16 - 09u13 Bron: Eigen berichtgeving

© Foto Geert De Rycke.

Overmere

Op de E17 in Overmere is vanochtend rond 7 uur een spectaculair ongeval gebeurd met een vrachtwagen. De truck verloor zijn dieplader met een zware kraan op. Het gevaarte kwam in de gracht terecht. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar er ontstond wel een zware file in de richting van Antwerpen. In de richting van Gent staat een kijkfile.