Dit is hoe een rechtbanktekenaar te werk gaat

video Rechtbanktekenaar. Het is een uitgestorven stiel, maar hoogst noodzakelijk voor de processen waar fotografen niet welkom zijn. "Wij moeten tekenen met onze oren", vertelt Palix die voor onze krant het proces Wesphael volgt.

© photo news. De mensen poseren ook niet in een rechtbank. Alles draait dus rond memoriseren en een beeld vastleggen in ons hoofd Palix

"Het is echt een vak apart", legt Pierre-Alexandre Haquin uit. "Je moet met je oren tekenen, details mogen niet ontglippen van de schets." Maar het is ook van belang om wat juridische knowhow op te bouwen. "Het grote verschil met andere opdrachten is dat techniek en snelheid veel belangrijker zijn tijdens een proces. Het is ook heel stresserend natuurlijk. Ik kan niet inschatten hoelang een getuige op de getuigenbank blijft zitten. Soms duurt dat tien minuten, soms praat die anderhalf uur. De mensen poseren ook niet in een rechtbank. Alles draait dus rond memoriseren en een beeld vastleggen in ons hoofd."