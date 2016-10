Inwoners van Charleroi willen klacht indienen tegen Jambon en Francken

Door: redactie

5/10/16 - 06u59 Bron: Belga

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken. © belga.

Veiligheid Een bewonerscomité van de wijk Ville Haute in Charleroi gaat een klacht indienen tegen Jan Jambon en Theo Francken voor het niet verlenen van bijstand aan personen in nood. Dat zei de vertegenwoordiger van het comité, Lofti Ben Slama, gisterenavond. Ze zouden niet genoeg doen om de onveiligheid in hun buurt aan te pakken.