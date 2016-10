Geen geld meer voor bloedproef bij dronken chauffeurs

Door: redactie

5/10/16 - 05u00

© photo news.

Er is geen geld meer voor buisjes om bloed af te ­nemen bij stomdronken of gedrogeerde chauffeurs. Bij de politie van De Panne, ­Koksijde en Nieuwpoort zitten ze al zonder. "Bewijs zo maar eens dat chauffeurs te veel op ­hadden." Sommige chauffeurs zijn zo dronken of onder invloed van drugs dat ze niet meer kúnnen ­blazen. Andere bestuurders zijn niet in staat tot een normale ademanalyse ­omdat ze ­gewond raakten na een ongeval.

In dergelijke gevallen moet een dokter een bloedproef ­afnemen. Opdat die gegevens juridische ­waarde heeft in de rechtbank, moet dit gebeuren in een specifieke soort bloedvenules - dat zijn buisjes om bloed op te vangen. De politiezones moeten die zelf bestellen bij de FOD ­Justitie. De politiezone Westkust - De Panne, Koksijde en Nieuwpoort - deed dit vorige maand, omdat ze bijna door hun voorraad ­zaten. Alleen vingen ze bot: "Sorry, er is geen budget meer." De houdbaarheidsdatum van hun kleine ­voorraad nog beschikbare venules verstreek ­intussen, vertelt korpschef Nicholas Paelinck. "Die kunnen we niet meer gebruiken, anders worden de resultaten toch in twijfel ­getrokken. Zo dreigen zwaar dronken of gedrogeerde chauffeurs vrijuit te gaan."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.