Ook Gentse schepen Christophe Peeters stapte in gecharterde vlucht Piqueur

Door: redactie

4/10/16 - 23u00 Bron: Belga

Christophe Peeters © christophepeeters.gent.

Ook schepen van Financiën Christophe Peeters (Open Vld) nam in 2006 een door Piqueur gecharterde vlucht naar een voetbalstadionbeurs in Londen. Dat verklaarde Peeters op een zitting van de Gentse Optimacommissie.

Voor Vlaams Belangfractieleider Johan Deckmyn was dat voldoende om te spreken over een mogelijk strafbaar feit, tenminste als dat als een geschenk aanzien wordt. Toch merkte raadslid Karin Temmerman (sp.a) op dat mandatarissen dat volgens hun deontologisch code mogen doen, tenminste als die reis bijdraagt aan de economische of culturele uitstraling van de stad. Temmerman erkende dat daarover discussie kan bestaan en stelde voor om dat soort van zaken uit te klaren in de aanbevelingen.



Een goede verstandhouding met Jeroen Piqueur had Peeters naar eigen zeggen niet: "Wij hebben het nooit goed gedaan samen. Wij mogen elkaar niet echt", klonk het. Hoe Peeters naar burgemeester Termont kijkt in zijn relatie met Piqueur in de bouw van het Arteveldestadion: "Hij heeft op geen enkel moment een ander belang gediend dan dat van publieke partners." Waarom hij zelf niet in de commissie zetelt? "Het is nogal wiedes, gelet op de betrokkenheid van Optima bij de bouw van het stadion, dat ik hier als getuige ging opgeroepen worden."