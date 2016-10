Video van Nationale Bank kan Piqueur 20 miljoen euro opleveren

Door: redactie

4/10/16

Jeroen Piqueur aanvaardde een garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen. Dat blijkt uit een video-opname die de Nationale Bank van België (NBB) in 2014 maakte. De beelden worden nu een centraal element in het debat over de geldigheid van die verbintenis. Eerder op de dag raakte ook al bekend dat het parket de Porsche van Piqueur in beslag had genomen.

Garantiestelling van 20 miljoen

In de omgeving van Piqueur wordt gesteld dat hij op voorhand niet wist dat de NBB een garantiestelling van 20 miljoen zou vragen, en dat hij toen geen andere keuze zou gehad hebben dan te tekenen, indien hij de aanstelling wou vermijden van een speciaal commissaris die toestemming zou moeten geven voor alle handelingen en beslissingen van Optima Bank.



Coene verklaarde in de Kamercommissie Financiën dat op dat moment duidelijk was dat Optima Bank er niet in slaagde een rendabel businessmodel uit te bouwen. "In oktober 2014 was er een kantelmoment en hebben we het sein gegeven dat de bankactiviteit bij Optima moest worden afgewikkeld", zei Coene.



De video-opname was een standaardprocedure bij gevoelige dossiers van de Nationale Bank, die de tape moest vrijgeven op basis van de wet op de openbaarheid van bestuur en de privacywet. De Nationale Bank wenst geen bevestiging of commentaar te geven over de video, zegt woordvoerster Kristin Bosman.



Piqueur betwist nu de garantiestelling en stelt dat die kaderde in de afbouw van Optima Bank. De video zou volgens Piqueur ook aantonen dat het geld niet van toepassing was bij een faillissement, dat verder volgens hem door de Nationale Bank zou uitgelokt zijn.



Ook de echtgenote van Piqueur vraagt de nietigverklaring van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. De verdediging kan de video gebruiken in de procedures voor de familiekamer van de rechtbank van eerste aanleg en de beslagrechter, die pas volgend jaar gepleit worden.