"Hotelkamer was typische plaats van een misdaad"

4/10/16 - 21u06 Bron: Belga

De hotelkamer waar Véronique Pirotton dood teruggevonden werd op 31 oktober 2013, baadde in de typische wanorde van een misdaadscène. Dat zei openbaar aanklager Alain Lescrenier toen hij uit de doeken deed wat er volgens hem precies gebeurd is in de kamer.

"Véronique Pirotton was niet echt het ordelijke type in huis. Bernard Wesphael was al helemaal niet 'Mr. Proper', zoals hier de voorbije dagen duidelijk geworden is. Pirotton had hem herhaaldelijk aangemaand om wat meer mee te helpen in huis, ze moest regelmatig de as van zijn sigaretten achter zijn rug opvegen", aldus Lescrenier. "Maar dit was duidelijk de scène van een misdaad", benadrukte de advocaat-generaal, die de krassen op het bed en de fond de teint op de kast aanhaalde. "Er heeft daar een gevecht plaatsgevonden, wat ook overeenkomt met de getuigenissen van de gezinnen die naast en onder de hotelkamer van Wesphael en Pirotton verbleven."



Lescrenier hamerde ook op de inconsistenties in het verhaal van Wesphael. "Bij zijn eerste verhoor had hij het over een val, later had hij het over drie valpartijen".



"Pirotton is om het leven gekomen door verstikking", ging Lescrenier verder, "en het was wel degelijk vrijwillig. Iemand met een kussen verstikken duurt geen tien seconden, maar veel langer. Als men even loslaat, kan het slachtoffer herademen, en moet men opnieuw beginnen. Het duurt minstens 1 minuut vooraleer men het bewustzijn verliest. Het duurt zeker twee, drie, vier, vijf minuten vooraleer men dood is. Dat geeft iemand toch de tijd om bewust te worden van de daden die men pleegt? Toegegeven, Véronique Pirotton had een verminderde weerstand door de alcohol en de medicatie, maar toch", klonk het.



De openbaar aanklager wendde zich vervolgens rechtstreeks tot Wesphael: "Meneer Wesphael, hoe lang hebt u op Véronique Pirotton gezeten en haar verstikt met het kussen?" "Alleen hij weet het", zo zei Lescrenier aan de juryleden, wijzend naar Wesphael.



"Vervolgens heeft hij geprobeerd om er een zelfmoord van te maken. Onder meer door een plastic zak op haar gezicht te leggen."



Lescrenier sloot voorbedachtheid uit, maar hij had ook een hint voor de verdediging: "Onweerstaanbare dwang gaan we hier toch niet pleiten he? Alle elementen in het onderzoek tonen aan dat Wesphael wist wat hij deed."



"De grote boze wolf in Bernard Wesphael is opgestaan: hij was boos over de affaire met Oswald D. en hij had schrik dat ze zou weggaan. En dat heeft geleid tot de feiten".



Woensdag is het woord aan de verdediging van Bernard Wesphael.