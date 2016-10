Door: redactie

4/10/16

De Kalmthoutse Heide in Antwerpen is officieel een 'stiltegebied' geworden, de zevende in Vlaanderen. Dat is gebleken uit metingen die een heel jaar lang gedaan zijn. Het is nu aan de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en de gemeenten om ervoor te zorgen dat het daar ook stil blijft.